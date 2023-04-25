



Бени Ганц: необходимо приостановить протесты

Бывший министр обороны и бывший начальник Генштаба, глава Махане Мамлахти Бени Ганц призвал сегодня утром не протестовать в этот день и уважать святость Дня Памяти Павших. "Это очень израильский день, очень болезненный и трудный. Самый значительный день в году. Я призываю всех нас сделать перерыв в борьбе друг с другом и споров по поводу проблем и сосредоточиться на Дне национальной памяти."



"В таком обществе, как наше, с таким диапазоном мнений, в котором нет ничего нового, есть одно пространство, к которому не подходят с политикой ни по какой причине: тяжелая утрата и память. Семьям не нужно наше напоминание об их боли и памяти, они живут с этим день за днем, просыпаются с этим утром, видят сны об этом ночью. Это национальный день памяти. Я очень прошу израильское общество: остановитесь. Молчите, помните, уважайте, склоните голову. Дискуссия продолжится позже, у нас будет на это время".



"Государство Израиль сегодня борется за свой будущий облик. Это легитимная, настоящая и важная борьба, мы ее не недооцениваем. Когда мы собираемся вещать о единстве, это не значит, что завтра утром мы придем к согласию. Различия существуют - но сегодня они прекратились. Рознь не может войти на кладбища. Я надеюсь, что она останется снаружи".