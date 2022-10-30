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Бен-Гвир выступает за отмену суда над Нетаниягу
30.10.2022 16:13 Алина Груднева

Бен-Гвир выступает за отмену суда над Нетаниягу

Депутат Итамар Бен-Гвир выступает за принятие "Французского закона", запрещающего уголовные расследования в отношении действующего премьер-министра, задним числом, чтобы применить его в отношении к Биньямину Нетаниягу.

 
Об этом он сказал во время встречи со сторонниками.
 
Таким образом, закон положит конец суду над Нетаниягу.
 
"Я потребую принятия "французского закона", и, по моим оценкам, он будет обжалован в БАГАЦе. Напомню, что я юрист. Судьи БАГАЦа поймут причину и цель. Премьер-министр невиновен, пока его вина не будет доказана, и он не должен быть смещен по капризу Генерального прокурора", — сказал Бен-Гвир.

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