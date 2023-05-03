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Бен-Гвир выдвинул ультиматум Нетаниягу
03.05.2023 15:51 Алина Груднева

Бен-Гвир выдвинул ультиматум Нетаниягу

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир ответил "Ликуду" на критику из-за бойкота его фракцией сегодняшнего голосования в Кнессете на фоне "вялой" реакции ЦАХАЛа на ракетные обстрелы из Газы.

"Если Нетаниягу хочет, чтобы я остался в правительстве, я должен участвовать в совещаниях по безопасности. Это моя обязанность", - сказал Бен-Гвир.

По словам министра, члены коалиции должны иметь влияние в правительстве. Он пригрозил, что его фракция не будет голосовать до тех пор, пока "правительство не станет полностью правым".

"Если Нетаниягу что-то мешает, он может меня уволить. Если он не хочет настоящего правого правительства, он может отправить нас домой", - добавил он.

Ранее в "Ликуде" резко ответили министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру, чья фракция решила бойкотировать голосование. Политику сказали, что если ему что-то не нравится, то в коалиции его никто не держит.

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