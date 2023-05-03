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Бен Гвир против правительства: Оцма Иегудит не придет в Кнессет
03.05.2023 10:13 Аркадий Бочаровский

Бен Гвир против правительства: Оцма Иегудит не придет в Кнессет


Партия Оцма Иегудит, возглавляемая министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, объявила, что не будет участвовать сегодня в голосовании в Кнессете из-за "вялой" реакции военных после ночного ракетного обстрела из Газы. 

В заявлении партии говорится следующее: "После слабой реакции в Газе сегодня вечером фракция Оцма Йегудит решила не участвовать в голосовании в Кнессете сегодня и проведет специальное заседание фракции в городе Сдерот".

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