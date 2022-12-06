



Бен-Гвир в ярости от действий начальника полиции

Лидер "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир, который займет пост министра национальной безопасности, в ярости от начальника полиции Коби Шабтая и предупреждает, что не сможет с ним работать.



По данным 12-го канала израильского ТВ, Бен-Гвир попросил Шабтая отложить ряд назначений в полиции, пока он официально не вступит в должность.



Однако, сегодня стало ясно, что кандидатуры все равно будут выдвинуты. Это вызвало возмущение у Бен-Гвира.



"Это не законно, не судебно или профессионально, это захват власти. Мне будет очень тяжело работать с начальником полиции, который что-то мне обещает и не выполняет", - заявил Итамар Бен-Гвир.



Отмечается, что назначения в полицию были рутинными, и вмешательство министра на таком уровне было беспрецедентным, особенно для того, кто еще даже не вступил в должность.