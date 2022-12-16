



Бен-Гвир требует сажать в тюрьму бунтовщиков после беспорядков в Иерусалиме

Председатель "Оцма Йегудит" и назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал демонстрацию экстремистов прошедшую вчера вечером в Иерусалиме:



"Насилие - это не свобода слова, это анархия. С анархистами и сорняками нужно бороться жестко и решительно. Участники беспорядков, которые чуть не убили женщину и ранили полицейских, должны быть посажены в тюрьму на долгие годы".



Бен-Гвир добавил: "Пришло время навести порядок в стране. Никаких скидок никому, кто практикует насилие. Демонстрации - да, свобода слова важна, но беспорядки, нанесение вреда полицейским и разрушение инфраструктуры - ни в коем случае".



