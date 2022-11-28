



Бен-Гвир: Тот, кто держит коктейль Молотова, должен быть расстрелян

Крайне правый депутат Итамар Бен-Гвир заявил в воскресенье, 27 ноября, что правила ведения огня силами безопасности должны быть смягчены, чтобы позволить им стрелять в любого, кто держит камни или коктейли Молотова, представляющие потенциальную угрозу. Текущие правила являются более строгими и требуют, чтобы угроза была неотвратимой и серьезной.



“Тот, кто держит коктейль Молотова, должен быть расстрелян”, — заявил глава “Оцма-Йегудит” радиостанции Галей ЦАХАЛ. “Что значит “держать”? Коктейль Молотова предназначен для убийства.



“Я не говорю, что им нужно стрелять в голову, но, по крайней мере, стрелять им в ногу”, — добавил он, подтвердив, что планирует продвигать эту точку зрения в будущем правительстве.



Бен-Гвир также отметил, что такие правила должны применяться только к тем, кто “ненавидит Израиль”, указывая на то, что он не хочет ослаблять правила в случае столкновений экстремистов-поселенцев с полицией.



Политика должна зависеть от того, “является ли угроза националистической и основана ли она на ненависти к Израилю или желании нанести вред Государству Израиль или нет”.



Он также заявил, что поселенцы не бросают в солдат зажигательные бомбы.



“Я не знаю молодых людей с холмов, которые бросают в солдат коктейли Молотова”, – сказал политик. “Я знаю молодежь с холмов, которая балует и любит солдат”.