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Бен-Гвир ответил Кохави
30.11.2022 12:11 Аркадий Бочаровский

Бен-Гвир ответил Кохави

Председатель Оцма Йегудит и будущий министр национальной безопасности, член МК Итамар Бен-Гвир ответил сегодня на заявления начальника генштаба Авива Кохави, согласно которым он не позволит ни одному политику вмешиваться в командные решения. 

"Как он потребовал от солдата не высказываться политически, так и сам  пусть воздержится от политических заявлений", - сказал он.

"Неудивительно, что когда министр обороны не работает и некому определять политику, создается вакуум руководства. Подчеркну: Я не намерен вмешиваться в наказание, но политика должна измениться", - добавил он.

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