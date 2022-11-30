



Бен-Гвир ответил Кохави

Председатель Оцма Йегудит и будущий министр национальной безопасности, член МК Итамар Бен-Гвир ответил сегодня на заявления начальника генштаба Авива Кохави, согласно которым он не позволит ни одному политику вмешиваться в командные решения.



"Как он потребовал от солдата не высказываться политически, так и сам пусть воздержится от политических заявлений", - сказал он.



"Неудивительно, что когда министр обороны не работает и некому определять политику, создается вакуум руководства. Подчеркну: Я не намерен вмешиваться в наказание, но политика должна измениться", - добавил он.