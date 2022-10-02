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Бен-Гвир о соглашении с Ливаном: это подрывает безопасность Израиля
02.10.2022 17:45 Александр Юзовский

Бен-Гвир о соглашении с Ливаном: это подрывает безопасность Израиля

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир раскритиковал предстоящее соглашение между Израилем и Ливаном, заявив, что таким шагом премьер-министр Яир Лапид подрывает безопасность государства.

Бен-Гвир заявил, что намерен остановить Лапида.

"Я обратился к омбудсмену с настоятельным призывом не допустить, чтобы Лапид принял форму соглашения о капитуляции, уступив территориальные территории Ливану. Лапид не только наносит ущерб безопасности Израиля, но и отказывается от нашей экономической безопасности. Мы остановим его", – заявил он.

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