



Бен-Гвир: Главные магистрали - под запретом для протестов

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сегодня днем передал сообщение организаторам демонстраций протеста, которые намерены завтра заблокировать национальную магистраль.



“Я за демонстрации и свободу слова, но национальная автомагистраль и основные транспортные артерии запрещены (для блокировки – ред.). Есть люди, которым нужно лечь в больницу, и это проверка психического здоровья”, — заявил Бен Гвир.



Он добавил: “Сегодня я собираюсь провести оценку ситуации с полицией и командным составом и недвусмысленно дать понять, что моя директива состоит в том, чтобы предоставить максимальную свободу выражения мнений, но не в Бен-Гурион. Вы должны помнить, что в конце концов мы одни и те же люди. Призываю оппозицию вести себя государственно. Кричите и демонстрируйте, но оставьте аэропорт и артерии общественного транспорта вне протеста”.



Во второй половине дня министр транспорта Мири Регев посетила Управление аэропортов и поручила ему быть готовым к протестам и помогать пассажирам, покидающим страну.



“Аэропорт — это лицо Государства Израиль и первый опыт, с которым сталкивается гражданин и турист при въезде в страну, и он должен получать лучший сервис, и необходимо сделать все, чтобы этот опыт был лучшим”, — сказала Регев.





