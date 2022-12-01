



Бен-Гвир - Бар-Леву: без тебя будет безопаснее

Председатель Оцма Йегудит Итамар Бен-Гвир ответил министру внутренней безопасности Омеру Бар-Леву, место которого он займет в ближайшее время.

"Десятки тысяч полицейских и солдат, а также миллионы граждан вздыхают сегодня вечером с облегчением в честь последней рабочей сессии Бар-Лева в министерстве. Нет сомнений, что он был самым неудачливым министром", - сказал Бен-Гвир.

По словам депутата, во время работы министра количество нападений увеличилось, разбушевалась уличная преступность, а тысячи полицейских ушли в отставку из-за низкой оплаты труда и отсутствия поддержки.

"Израилю будет безопаснее без Омера Бар-Лева. Когда он обвиняет меня в недавних случаях насилия, еще до того, как я вступил в должность, еще раз выясняется, что перед полицией и гражданами стоит министр, чья память не является его сильной стороной. Он своими действиями нанес вред не только полиции, но и гражданам Израиля в целом", - отметил Бен-Гвир.