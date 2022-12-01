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Бар-Лев: Бен-Гвир может спровоцировать интифаду
01.12.2022 18:45 Алина Груднева

Бар-Лев: Бен-Гвир может спровоцировать интифаду

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев считает, что его преемник Итамар Бен-Гвир может спровоцировать широкомасштабную интифаду или палестинское восстание, если реализует планы по изменению статуса-кво на Храмовой Горе.

 
Об этом сообщает Ynet.
 
По данным издания, Бар-Лев посоветовал Биньямину Нетаниягу рассмотреть кандидатуру кого-то другого.
 
"Если статус-кво на Храмовой Горе изменится, это будет третья интифада. Это ясно и для меня, и для Нетаниягу, но мы видели, что его соображения часто носят личный характер", — отметил министр.

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