



Бар-Лев: Бен-Гвир может спровоцировать интифаду

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев считает, что его преемник Итамар Бен-Гвир может спровоцировать широкомасштабную интифаду или палестинское восстание, если реализует планы по изменению статуса-кво на Храмовой Горе.

Об этом сообщает Ynet.

По данным издания, Бар-Лев посоветовал Биньямину Нетаниягу рассмотреть кандидатуру кого-то другого.

"Если статус-кво на Храмовой Горе изменится, это будет третья интифада. Это ясно и для меня, и для Нетаниягу, но мы видели, что его соображения часто носят личный характер", — отметил министр.