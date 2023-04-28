Новости » Политика
Белый дом вскоре ожидает переговоров между Байденом и главой Китая, - СМИ
28.04.2023 18:33 Ирина Демьянова

Белый дом вскоре ожидает переговоров между Байденом и главой Китая, - СМИ

Белый дом ожидает телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и главой Китая Си Цзиньпином в ближайшее время.

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена, сообщает NBC News .

В то же время Белый дом прилагает усилия по организации встреч с китайскими коллегами министра торговли Джины Раймондо и министра финансов Джанет Йеллен. Переговоры между двумя правительствами через посольства продолжаются в обычном режиме.

При этом отмечается, что переговоры между военными двух стран прекращены, несмотря на неоднократные просьбы Вашингтона.

"И более 100 каналов связи между разными правительственными министерствами и ведомствами не работают, лишая каждую сторону механизмов, способных разрядить мелкие разногласия и споры", - говорится в материале.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы