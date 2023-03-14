



Белый дом: США не собирается прекращать полеты над Черным морем

США не будут прекращать полеты над Черным морем после того, как там столкнулись российский истребитель и американский беспилотник. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает CNN.



По его словам, если этот инцидент был сигналом россиян о том, что они хотят сдержать США от полетов в международном воздушном пространстве над Черным морем, то такой шаг потерпит неудачу.



"Мы будем продолжать летать и действовать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной стране. И мы собираемся продолжать делать то, что необходимо для обеспечения интересов нашей национальной безопасности в этой части мира", - подчеркнул Кирби.



Он также отметил, что присутствие американских беспилотников над Черным морем не является чем-то новым.



"Мы постоянно летаем над этим воздушным пространством уже год. Нам не нужно проходить какую-то регистрацию у россиян перед полетом в международном воздушном пространстве", - добавил Кирби.



Напомним, сегодня утром над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27. Позже стало известно, что об инциденте уже проинформировали президента США Джо Байдена.