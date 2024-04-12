



Белый дом отреагировал на удар Путина по энергетике Украины

Последние удары России по энергетике Украины показывают, насколько важна помощь США. Спикер Палаты представителей должен поставить вопрос на голосование. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



"Удары по Украине за последние 24 часа являются еще одним ужасным напоминанием о том, что потребности Украины критически важны", - сказала она.



Как отметила пресс-секретарь, удары по энергетической сети Украины показывают, что "Владимир Путин продолжает пытаться сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму. Россия нанесла удар по крупнейшей электростанции в Киевской области, а также по энергообъектам в пяти других регионах Украины".



Она напомнила, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны "для защиты своего народа и критически важной инфраструктуры от российских ракет и дронов, поставляемых Ираном".



По ее словам, Палата представителей должна принять срочные меры действие по принятию двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности, "чтобы мы могли послать Украине больше средств противовоздушной обороны".



Жан-Пьер в очередной раз призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона поставить вопрос на голосование, "потому что мы знаем, что будет подавляющая поддержка со стороны республиканцев и демократов".