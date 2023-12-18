



Белый дом "обеспокоен" ударами ЦАХАЛа по ВС Ливана

Белый дом "глубоко обеспокоен" недавними ударами Израиля, под которые попали вооруженные силы Ливана.



Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



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По его словам, Вашингтон не хочет, чтобы война против ХАМАС в Газе распространилась на другие фронты. Он добавил, что США поддерживают право Израиля на защиту от "Хизбаллы" на северной границе.



"Нападения, произошедшие на Ливанские вооруженные силы, вызывают глубокую обеспокоенность, поскольку они не являются неотъемлемой частью этого конфликта", — добавил он.