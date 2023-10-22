



Белый дом: "непрерывный поток" гумпомощи в Газу - уже завтра

С завтрашнего дня, 23 октября, в Газу "непрерывным потоком" начнет поступать гуманитарная помощь.



Такое заявление сделал спецпосланник Белого дома по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке и гуманитарной ситуации в Газе Дэвид Саттерфилд.



В субботу через египетский КПП Рафиах в Газу въехало 20 грузовиков. По словам дипломата, сегодня в пути находятся еще 15.



"Суть нашей дискуссии со всеми сторонами заключается в том, что, начиная с завтрашнего дня, вы увидите непрерывный поток гумпомощи. Мы хотим довести этот поток до уровня, необходимого для удовлетворения потребностей жителей Газы", - отметил Саттерфилд.



Американский дипломат предостерег террористическую организацию ХАМАС от вмешательства или попыток отобрать, а также перенаправить эти грузы.