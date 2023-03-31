



Белый дом: Изгнание РФ из ООН невозможно – нет такого права

Для изгнания Российской Федерации из Совета безопасности Организации Объединенных Наций международно-правового пути пока не существует. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время видеобрифинга.



В этой связи в США считают, что Россия и дальше будет использовать свое место в ООН для распространения дезинформации и попыток оправдать свои действия в Украине. В частности, военные преступления, которые совершают русские солдаты.



"Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается к своему соседу, не место в Совете Безопасности ООН", – отметила Жан-Пьер, добавив, что, как бы неприятно было бы видеть председательство России в СБ ООН, на самом деле это в основном церемониальная должность, которая передается другим членам по принципу ротации.



Напомним, с 1 апреля РФ начинает председательствовать в Совбезе ООН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "плохой шуткой" и предложил: когда Россия возглавит Совбез ООН, ее нужно процедурно загнать в угол и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.



В свою очередь аналитики Института изучения войны считают, что президент РФ Владимир Путин хочет использовать Совбез ООН как базу для проекции власти.

