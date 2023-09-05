



Белорусы не смогут оформлять и продлевать загранпаспорта за пределами страны

Александр Лукашенко запретил белорусам оформлять и продлевать свои паспорта в дипломатических учреждениях за пределами страны.

Соответствующий указ был опубликован на официальном портале президента. Согласно документу, теперь паспорта проживающим за границей белорусам смогут выдавать МВД Беларуси. В случаях с биометрическими документами это сможет делать и МИД.



Указ затронет в том числе проживающих за границей граждан Беларуси, которым необходимо продлевать паспорт в случае окончания срока действия или утери и которые не могут возвращаться в республику по политическим причинам.



В соответствии с указом паспорт гражданину, постоянно проживающему за пределами Беларуси и состоящему на консульском учете, выдает и обменивает МИД. Согласно новому указу Лукашенко, слова “Министерство иностранных дел” заменят на “орган внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства”.



Пункт №27, в котором говорилось, что дипломатическое представительство или консульское учреждение имеет право продлевать срок действия паспорта гражданам однократно на срок не более двух лет”, убрали из документа полностью.