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Бельгия, Канада и Нидерланды присоединились к иску Украины против РФ по геноциду
08.12.2022 08:39 Раиса Вовк

Бельгия, Канада и Нидерланды присоединились к иску Украины против РФ по геноциду

Канада и Королевство Нидерланды, ссылаясь на статью 63 Международного Суда, подали в секретариат Международного суда ООН совместное заявление о вступлении в дело по обвинениям в геноциде. 

Заявление о вмешательстве в дело «Украина против Российской Федерации» по поводу обвинений последней в геноциде подано в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

В своей совместной декларации Канада и Нидерланды отмечают, что стороны представляют «общий интерес в выполнении высоких целей Конвенции о геноциде».

Ранее о желании присоединиться к Международному суду ООН по делу Украины против России по геноциду заявила Хорватия.

На данный момент заявления о присоединении к делу также подали Латвия, Литва, Новая Зеландия, Великобритания, Германия, США, Швеция, Румыния, Франция, Италия, Польша, Дания, Ирландия, Финляндия, Эстония, Испания, Австралия, Португалия, Австрия, Люксембург и  Греция, напоминает FREEДОМ. 

Напомним, 27 февраля Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России из-за полномасштабного вторжения.  Украинская сторона обвиняет РФ в геноциде из-за атак российских войск на гражданскую инфраструктуру и мирное население. 

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