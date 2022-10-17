



Беларусь заявила о своем праве на превентивный удар по Украине

В Минобороны Беларуси оставляют за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания для недопущения нападения. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.



"Мы ясно видим намерения НАТО, направленные на дальнейшее расширение конфликта в Украине путем увеличения поставок вооружения и техники, способных превратить конфликт в глобальный", - заявил он.



В Минобороны Беларуси обвиняют Украину в поддержке белорусской оппозиции, направленной на свержение власти в Беларуси. Также обвиняют Польшу и страны Балтии в наращивании военной инфраструктуры.



"Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы посредством применения всех средств, в том числе, военной силы и оставляет за собой право принять комплекс превентивных мер стратегического сдерживания с целью недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", - заявил Ревенко.