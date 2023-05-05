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Беларусь ввела паспортный контроль на границе с РФ
05.05.2023 19:55 Евгения Маркова

Беларусь ввела паспортный контроль на границе с РФ

Согласно информации, предоставленной Государственным пограничным комитетом республики, Беларусь ввела пограничный контроль на границе с Россией. 

В ведомстве отметили, что это связано с ратификационным соглашением о взаимном признании виз. Этот контроль действует только на въезд в страну.

Длительность ограничений пока что неизвестна, они будут действовать до "особого распоряжения", сообщила погранслужба Беларуси.

Причины усиления контроля за границей не уточняются.

Официальные органы России не комментируют ситуацию. Белорусские телеграм-каналы сообщают о больших очередях на российско-белорусской границе.

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