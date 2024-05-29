



Беларусь приостановила Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Беларусь прекратила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Закон о приостановлении действия этого Договора подписал Александр Лукашенко.



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"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", – говорится в документе, опубликованном на национальном правовом портале Республики Беларусь в среду, 29 мая. К слову, датирован он 24 мая 2024 года, но обнародован только сейчас.







Напомним, ратифицированный Беларусью Договор об обычных вооруженных силах в Европе вступил в силу в 1992 году и был направлен на ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям: танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты.



Документ также регулировал механизмы проверки соблюдения обязательств, включая обмен информацией и проведение инспекций между государствами-участниками. В целях соблюдения положений Договора, страны обязаны были сообщать и обмениваться информацией о состоянии своего вооружения.