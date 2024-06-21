



Беларусь начала "внезапную" проверку войск на границе с Украиной

В пятницу, 21 июня, в Беларуси началась внезапная проверка готовности соединений и частей Вооруженных сил к выполнению задач по назначению, которая будет проходить в Гомельской и Брестской областях. Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь.



К проверке привлечены военные части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.



"На первом этапе проверки будут отработаны вопросы оперативного занятия определенных районов, их инженерной подготовки, организации охраны и обороны, а также заступления на боевое дежурство", - говорится в сообщении.



В дальнейшем военные части и подразделения будут выполнять учебно-боевые задания.



"Проверка будет проходить на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях. В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования", - сообщают в Минобороны Беларуси.



Как известно, Гомельская область граничит с Украиной, а Брестская − с Украиной и Польшей.