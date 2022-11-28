



Бедуин палил из M16 - прокуратура закрыла дело

Около двух недель назад бедуин из Негева записал клип в котором он стреляет из M16, и поделился записью на TikTok с тысячами своих подписчиков.



Около двух недель назад житель бедуинской диаспоры в Негеве во время Шаббата начал вести прямую трансляцию на TikTok, в которой он записал себя за рулем автомобиля недалеко от Беэр-Шевы, стреляя при этом из автоматической винтовки M16.



Через день полиция арестовала его, и он был доставлен на допрос. Несмотря на четкое документальное подтверждение того, что этот бедуин стрелял из оружия посреди дороги, прокуратура решила закрыть дело.



Прокуратура заявила: "После изучения всех доказательств по делу выяснилось, что подозреваемый не может быть осужден без доли обоснованного сомнения. В свете вышесказанного, дело в отношении него было прекращено".

