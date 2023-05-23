



Баркат требует снять с должности уполномоченную по конкуренции

Министр экономики Нир Баркат вызвал к себе уполномоченную по конкуренции Михаль Коэн и попросил ее закончить свою работу. Это произошло после того, как, по его словам, он около 5 месяцев изучал работу этого органа.



Баркат обвиняет Коэн в волне повышения цен и утверждает, что тот факт, что продовольственные компании, монополии и импортеры “слетели с катушек”, когда дело дошло до повышения цен, объясняется, прежде всего, слабостью ведомства как сдерживающего фактора и отсутствием принятия активной и решительной политики для решения основных проблем ведомства, и особенно повышения конкуренции.



Далее утверждается, что хотя в ходе предварительного анализа перед вступлением в должность Баркат понял, что антимонопольный орган является слабым звеном во всем, что касается борьбы за повышение конкуренции, борьбы с монополиями, провалами рынка, картелями и централизацией, министр решил дать шанс совместной работе вместе с главой органа Михаль Коэн. "К сожалению, учитывая отсутствие улучшений в работе Управления, относительно желаемой политики и отсутствие принятия политики ответственного министра, министр Баркат отмечает, что Управление действительно страдает от серьезной неэффективности".



В свете этого, министр Баркат попросил уполномоченную по конкуренции Михаль Коэн уйти с должности. Следует отметить, что министр не отвечает за работу комиссара по конкуренции и не может его уволить. Коэн занял пост комиссара по конкуренции менее полутора лет назад - в январе 2022 года.