



Барбра Стрейзанд получила Премию за заслуги перед жизнью

Барбара Стрейзанд была награждена во время проведения 30-й церемонии Гильдии актеров. Актриса произнесла эмоциональную и ностальгическую речь, и не забыла связать ее с текущими событиями и ростом антисемитизма в мире:



“По иронии судьбы, еврейские основатели Голливуда также избежали своих проблем и предрассудков, с которыми мы столкнулись в Восточной Европе, и все из-за их религии. И они также были мечтателями, как и все мы здесь сегодня вечером. И теперь я мечтаю о мире, где предрассудки остались бы в прошлом."



