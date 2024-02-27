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Барбра Стрейзанд получила Премию за заслуги перед жизнью
27.02.2024 07:15 MIGnews.com

Барбра Стрейзанд получила Премию за заслуги перед жизнью

Барбара Стрейзанд была награждена во время проведения 30-й церемонии Гильдии актеров. Актриса произнесла эмоциональную и ностальгическую речь, и не забыла связать ее с текущими событиями и ростом антисемитизма в мире:

“По иронии судьбы, еврейские основатели Голливуда также избежали своих проблем и предрассудков, с которыми мы столкнулись в Восточной Европе, и все из-за их религии. И они также были мечтателями, как и все мы здесь сегодня вечером. И теперь я мечтаю о мире, где предрассудки остались бы в прошлом."

 

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