



Балтийскому морю угрожает экологическая катастрофа из-за старых танкеров РФ

Россия использует флот старых, плохо застрахованных танкеров, чтобы обойти западные санкции при транспортировке ее ископаемого топлива, вызывающего опасения потенциальной катастрофы или разлива нефти, заявили политики и защитники окружающей среды. Об этом пишет The Washington Post.



Балтийское море, недостаточно глубокое, стало северным маршрутом для снабжения российской нефти. Навигация там может быть сложной задачей, особенно для экипажей, не привыкших к ледяным зимним условиям.



После того, как в декабре были введены ограничения на экспорт российской нефти, в узком Финском заливе, ведущем в Санкт-Петербург, начали появляться старые нефтяные танкеры, ранее не проходившие по этому маршруту, сообщили финские чиновники.



Теперь через Балтийское море проходят подлежащие списанию старые танкеры с экипажами, почти не знакомыми с особенностями этого водного пути.

По словам собеседников издания, такие танкеры зачастую не застрахованы. Это увеличивает возможность того, что в случае разлива нефти либо столкновения им не хватит ресурсов для организации спасательных работ.



Опасаясь подобных инцидентов, финские власти решили усилить обучение и тренировки по реагированию на разлив нефти и другие экологические катастрофы.



Также было собрано необходимое оборудование для ликвидации последствий стихийного бедствия, в том числе плавучие боновые заграждения для локализации разливов и корабли, способные собирать попавшую в море нефть.



Хотя об экологических инцидентах не сообщалось, даже небольшая проблема может иметь катастрофические последствия в Финском заливе, малая глубина которой и напоминающая фьорд береговая линия чрезвычайно усложняет очищение.



Западные компании обычно прекращают использовать танкеры в возрасте от 15 лет, большинство из которых затем отправляют на металлолом. Тем временем возраст судов нынешнего флота, используемого Россией, достигает 20 лет.



