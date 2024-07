Байден встретился с новым премьером Британии: темы - война в Израиле и Украине

Президент США Джо Байден встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.



Итоги встречи подвела пресс-служба британского правительства.



Стороны обсудили работу по достижению соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, удерживаемых террористами.



Также одним из ключевых вопросов было увеличение объемов доставки гуманитарной помощи в Газу.



Помимо прочего, Байден и Стармер говорили о войне в Украине.

Today, Prime Minister Starmer and I sat down for our first bilateral meeting since his recent election.



As the best of allies, we're taking on the challenges that matter most to our peoples' lives – from defending transatlantic security to fostering our economic relationship. pic.twitter.com/rOHxuVsLHG