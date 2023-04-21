



Байден во вторник официально объявит об участии в выборах президента - CNN

Во вторник, 25 апреля, глава Белого дома Джо Байден официально объявит о намерениях участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Об этом сообщает CNN .



Отмечается, что о своем решении Байден объявит во время видеообращения, которое также даст старт агрессивной кампании по привлечению средств для Демократической партии.



Советники Белого дома говорят, что “нет больше необходимости молчать об очевидном решении”. Объявление Байдена должно состояться ровно через четыре года после его официального выдвижения своей кандидатуры на выборах 2020 года.



Впервые о том, что о решении Байдена будет объявлено на следующей неделе, сообщило издание The Washington Post. В то же время в Белом доме допускают, что дата может измениться.



Выборы президента США должны пройти осенью 2024 года. Соперником Демократической партии от республиканцев может стать бывший президент Дональд Трамп, но ему еще предстоит выиграть праймериз.



