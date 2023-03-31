



Байден требует от РФ освободить американского журналиста

Президент США Джо Байден призвал Россию освободить задержанного журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.



Таким образом он ответил журналисту CNN, который спросил у американского лидера, что он хочет передать Москве после ареста репортера.



"Отпустите его", - призвал Байден.



По словам президента США, Вашингтон пока что не планирует высылать в ответ российских дипломатов или журналистов.



Напомним, что Гершковича задержали в России, обвинив его в шпионаже.



