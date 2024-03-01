



Байден снова предотвратил шатдаун в США: что дальше

В пятницу, 1 марта, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал закон о краткосрочных временных расходах, который отсрочит временное прекращение работы правительства (шатдаун). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



Документ предусматривает, что финансирование по шести бюджетным законопроектам, которые еще не приняты, автоматически продлено до 8 марта. И еще для шести, в том числе для тех, которые касаются Пентагона и Министерства внутренней безопасности, - до 22 марта.



Стоит заметить, что 29 февраля законопроект о краткосрочных временных расходах поддержала Палата представителей США, а уже 1 марта, - Сенат.



Напомним, сейчас одним из самых актуальных вопросов в Конгрессе США остается новое финансирование помощи Украине.

Недавно Сенат США поддержал законопроект о 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня. В частности, на помощь нашей стране хотят выделить более 60 млрд долларов.



Чтобы документ вступил в силу его еще должна поддержать Палата представителей США. Ранее спикер Палаты Майк Джонсон обещал, что после рассмотрения финансирования правительства нижняя палата Конгресса вернется к вопросу помощи Украине.