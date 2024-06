Байден пытался сесть на стул, которого нет: видео

Журналисты вновь обратили на странное поведение президента США Джо Байдена, которому приписывают деменцию.



В этот раз американский лидер попытался сесть на стул, которого на самом деле не было.



Это произошло на церемонии, посвященной 80-летию высадки войск союзников в Нормандии.



Байден пожал руку президенту Франции Эммануэлю Макрон, после чего начал приседать, пытаясь найти рукой предполагаемый стул.

🚨🇺🇸 Did Biden just crap his pants on stage? Again. pic.twitter.com/4iJWhfQgvU