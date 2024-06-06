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Байден пытался сесть на стул, которого нет: видео
06.06.2024 16:24 Алина Груднева

Байден пытался сесть на стул, которого нет: видео

Журналисты вновь обратили на странное поведение президента США Джо Байдена, которому приписывают деменцию.

В этот раз американский лидер попытался сесть на стул, которого на самом деле не было.

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Это произошло на церемонии, посвященной 80-летию высадки войск союзников в Нормандии. 

Байден пожал руку президенту Франции Эммануэлю Макрон, после чего начал приседать, пытаясь найти рукой предполагаемый стул.

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