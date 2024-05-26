



Байден: Путин - жесткий тиран



Президент США Джо Байден сделал резкое заявление в отношении Владимира Путина.



С такой речью он выступил перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.



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"Нет американских солдат, которые бы воевали в Украине. И я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять рядом с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть Украину и мы ее не покинем", - подчеркнул он.



По словам Байдена, американские военные круглосуточно работают над обеспечением перемещения боеприпасов и техники по суше, морю и воздуху для защиты Украины.



"Я сказал Путину в Швейцарии: "Вы хотите "финляндизации" Украины. Вы получите "НАТОизацию" Европы", - добавил он.