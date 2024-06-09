



Байден посетит кладбище, на которое отказался идти Трамп

Президент США Джо Байден в рамках визита во Францию посетит американское кладбище, на которое в 2018 году отказался прийти Дональд Трамп.



По данным Reuters, он прибудет туда вместе с супругой 9 июня, чтобы почтить память американских военных, погибших в Первой мировой войне.



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"Он не просто президент. Правда? Он главнокомандующий", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



Трамп, будучи президентом США, отказался посетить это кладбище, из-за чего подвергся резкой критике. В Белом доме тогда пояснили, будто он не пошел туда из-за "погодных условий".



Источники утверждали, что Трамп не отправился на кладбище, поскольку считал павших бойцов "неудачниками".