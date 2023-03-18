



Байден: Обвинения Путина в совершении военных преступлений обоснованы

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин совершил военные преступления, и решение Международного уголовного суда МУС выдать ордер на его арест было оправданным. Ранее в пятницу МУС призвал к аресту Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей из Украины в Россию с начала вторжения Москвы в соседнюю страну в прошлом году. Соединенные Штаты не являются членом МУС.

“Я думаю, что это оправдано. И я думаю, что это очень сильный аргумент”, – сказал Байден журналистам.

“Нет никаких сомнений в том, что Россия совершает военные преступления и злодеяния (на) Украине, и мы ясно дали понять, что виновные должны быть привлечены к ответственности”, – добавил представитель. “Это решение было независимо принято прокурором МУС на основании имеющихся у него фактов”.

Соединенные Штаты отдельно пришли к выводу, что российские войска совершили военные преступления на Украине, и поддерживают привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений, заявил представитель Госдепартамента в заявлении, отправленном по электронной почте.Решение МУС обязывает 123 государства, признающих МУС, уда арестовать Путина и передать его в Гаагу для судебного процесса, если он ступит на их территорию. В пятницу МУС также выдал ордер по тем же обвинениям Марии Львовой-Беловой, уполномоченному России по правам ребенка.В отчете исследователей Йельского университета, поддержанном США в прошлом месяце, говорится, что Россия содержит не менее 6000 украинских детей как минимум в 43 лагерях и других учреждениях в рамках “крупномасштабной систематической сети”.Россия отвергла обвинения в зверствах, совершенных ее войсками во время вторжения. Кремль заявил в пятницу, что ордер МУС на арест Путина является возмутительным, но бессмысленным по отношению к России.