



Байден о повышении госдолга: нам удалось предотвратить экономический кризис

Принятие закона о повышении госдолга США помогло предотвратить экономический кризис и настоящий экономический коллапс.



Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Bloomberg.



"Никто не получил всего, что хотел, но американский народ получил то, что ему было нужно. Нам удалось предотвратить экономический кризис и настоящий экономический коллапс", - заявил Байден.



По его словам, если бы политикам не удалось прийти к соглашению по бюджету, Соединенным Штатам впервые за 247-летнюю историю угрожал бы дефолт.

"Нет ничего более безответственного, чем дефолт. Ничто не было бы более катастрофическим. Наша экономика была бы ввергнута в рецессию", - добавил он.



Сделка, которую Байден заключил со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, позволила избежать первого в истории страны дефолта, который имел бы катастрофические последствия для экономики США и всего мира. Политики договорились приостановить ограничение долга до 1 января 2025 года в обмен на ограничение государственных расходов.



Если бы политики не достигли соглашения, страну ожидал дефолт. Правительство не имело бы возможности занимать деньги для покрытия расходов и в целом это отразилось бы на финансовых рынках и прыжке процентных ставок.



По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, соглашение сократит дефицит федерального бюджета примерно на 1,5 триллиона долларов в течение десяти лет.

