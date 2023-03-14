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Байден и Сунак обсудили помощь Украине и вызовы Китая
14.03.2023 09:45 Mignews | фото: pixabay.com

Байден и Сунак обсудили помощь Украине и вызовы Китая

Продолжение поддержки Украины, угрозы со стороны Китая и другие вопросы обсудили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время двусторонней встречи в Сан-Диего.

"Лидеры обменялись мнениями по ряду глобальных вопросов, в том числе вызовов, которые создает КНР, а также нашей общей приверженности поддержанию мира и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе. Они также подчеркнули неизменную поддержку Украины в условиях текущей агрессии РФ", – говорится в сообщении Белого дома.

Лидеры США и Британии подчеркнули важность продолжать предоставление Украине военной, экономической и гуманитарной помощи, а также принимать экономические меры для противодействия способности Москвы вести войну.

Стороны также обсудили другие глобальные и двусторонние вопросы в сферах безопасности, экономики, торговли, экологии.

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