



Байден и Сунак обсудили помощь Украине и вызовы Китая

Продолжение поддержки Украины, угрозы со стороны Китая и другие вопросы обсудили президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время двусторонней встречи в Сан-Диего.



"Лидеры обменялись мнениями по ряду глобальных вопросов, в том числе вызовов, которые создает КНР, а также нашей общей приверженности поддержанию мира и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе. Они также подчеркнули неизменную поддержку Украины в условиях текущей агрессии РФ", – говорится в сообщении Белого дома.



Лидеры США и Британии подчеркнули важность продолжать предоставление Украине военной, экономической и гуманитарной помощи, а также принимать экономические меры для противодействия способности Москвы вести войну.



Стороны также обсудили другие глобальные и двусторонние вопросы в сферах безопасности, экономики, торговли, экологии.