



Байден и Макрон обсудили поддержку Украины и наказание РФ

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон во вторник, 7 марта, провели телефонный разговор, во время которого обсудили среди других вопрос дальнейшей поддержки Украины.



"Оба лидера обсудили свою поддержку Украины, включая обязательство продолжать оказывать Украине безопасность и взимать с России возмещение за агрессию", – говорится в сообщении Белого дома.



Главы двух государств также подняли тему сотрудничества между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе и совместных усилий по реагированию на вызовы, которые создает Китай для мирового порядка, основанного на правилах.



Кроме того, Байден и Макрон подтвердили приверженность тесной координации ускорения перехода к чистой энергетике.