



Бахарав-Миара добивается увольнения чиновника, близкого к семье Нетаниягу



Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара оказывает давление на канцелярию премьер-министра, требуя уволить заместителя директора по безопасности канцелярии премьер-министра, близкого к семье Нетаниягу. Об этом сообщает канал КАН.



Согласно сообщению, заместитель прокурора, адвокат Гиль Лимон, направил письмо генеральному директору канцелярии премьер-министра Йосси Шелли, в котором отвергает его требования продолжить расследование в отношении заместителя по безопасности Алона Халивы и фактически призывает к его увольнению.



Генеральный директор канцелярии премьер-министра отказался принять расследование своего ведомства и уволить Халиву, кроме того, вопреки процедуре, генеральный директор поделился с Халивой письмами, присланными юридическому советнику по его делу. Ожидается, что в ближайшее время в БАГАЦ будет подана петиция с требованием уволить его.

