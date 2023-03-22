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БАГАЦ отклонил петиции о конфликте интересов юридического советника
22.03.2023 20:19 Аркадий Бочаровский

БАГАЦ отклонил петиции о конфликте интересов юридического советника

БАГАЦ отклонил петиции против участия юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара в законодательном процессе, который касается статуса юридического советника правительства и продвигается как часть правовой революции. 

Заявители, “праворадикальные организации”, утверждали, что участие советника и ее представителей в законотворчестве ставит их в конфликт интересов, поскольку оно направлено на разделение офиса и существенное ограничение полномочий этой разновидности высших представителей государственной службы.

Согласно решению Высшего суда справедливости, оснований для подачи петиции не было. Также было решено, что заявители заплатят 5 000 шекелей за судебные издержки, а судья Офер Гросскопф подверг их резкой критике: "Следует признать, что необоснованные петиции подаются в этот суд представителями обоих политических лагерей. И с теми, и с другими поступают одинаково - прямое отклонение. Таков закон и для петиции, находящейся перед нами".

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