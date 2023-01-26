



БАГАЦ лишат возможности отстранять должностных лиц



После дисквалификации Дери: новая юридическая инициатива, формирующаяся среди членов коалиции, не позволит БАГАЦу отменять различные назначения, сделанные Кнессетом, сообщил13-й канал ТВ.



Согласно отчету, закон будет включать назначения, которые находятся в ведении Кнессета, такие как спикер, президент государства, государственный аудитор и министры.



Согласно предложенному закону, если БАГАЦ отклонит то или иное назначение, произведенное Кнессетом, можно будет проголосовать по нему еще раз. И в том случае, если будет достигнуто большинство в 61 голос, назначение будет вновь утверждено. В настоящее время коалиция выжидает с реализацией этого шага, в том числе и для того, чтобы еще больше не усиливать общественную критику в свой адрес.