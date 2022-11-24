



Ажиотажный спрос: 28 офисов МВД будут выдавать временные загранпаспорта

Пытаясь преодолеть перегруженность связанную с высоким спросом на загранпаспорта, управление по делам народонаселения и иммиграции объявило, что начиная со следующего воскресенья, 27 февраля, временный загранпаспорт можно будет оформить в 28 бюро по всей стране.



Заявление на получение временного паспорта можно будет подать в следующих бюро: Эйлат, Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева, Бейт-Шемеш, Бней-Брак, Герцлия, Хадера, Холон, Хайфа, Тверия, Иерусалим, офис на юге Иерусалима, офис в Восточном Иерусалиме, Яффо, Кфар-Саба, Ноф Ха-Галиль, Нетания, Акко, Афула, Петах-Тиква, Цфат, Кирьят, Ришон Ле-Цион, Реховот, Рамла, Рамат-Ган и Тель-Авив.









