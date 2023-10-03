



Азербайджан продолжает задержания карабахских лидеров

Власти Азербайджана задержали еще четырех карабахских лидеров после операции, которая была проведена в Нагорном Карабахе.



По данным ВВС, ими оказались экс-главы так называемом республики Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, а бывший спикер так называемого парламента Давид Ишханян.



Всех четырех доставили в участок в рамках возбужденных против них уголовных дел. Их обвиняют в сепаратизме.



Предыдущая волна задержания карабахских лидеров была проведена на прошлой неделе. Рубена Варданяна обвинен по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана в финансировании терроризма.