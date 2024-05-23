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Азербайджан и Таджикистан подписали важное соглашение
23.05.2024 22:30 Алина Груднева

Азербайджан и Таджикистан подписали важное соглашение

Азербайджан и Таджикистан подписали важное соглашение о стратегическом партнерстве.

На встрече присутствовали президенты двух стран. 

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В частности, обсуждено сотрудничество в сфере транспорта, торговли, экономики, безопасности. Кроме того, стороны обсуждали борьбу с терроризмом и экстремизмом. 

"Азербайджан, расположенный на стыке Европы и Азии, играет важную роль в этом вопросе благодаря своей транспортной инфраструктуре", - сказал президент Алиев.
 

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