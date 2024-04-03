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Азербайджан и Армения углубят сотрудничество с НАТО
03.04.2024 11:01 Алина Груднева

Азербайджан и Армения углубят сотрудничество с НАТО

Армения и Азербайджан намерены углубить свое сотрудничество с НАТО.

Такое заявление сделала постпред США при альянсе Джулиан Смит.

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По ее словам, оба государства ищут пути углубления своих отношений с НАТО.

"Это говорит о ценности этих партнерств, в которых не каждый партнер обязательно стремится к членству как таковому, но многие страны во всем мире находят большую пользу на встречах с союзниками по НАТО для обсуждения некоторых общих проблем безопасности", - подчеркнула она.

 

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