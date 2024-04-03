



Азербайджан и Армения углубят сотрудничество с НАТО

Армения и Азербайджан намерены углубить свое сотрудничество с НАТО.



Такое заявление сделала постпред США при альянсе Джулиан Смит.



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По ее словам, оба государства ищут пути углубления своих отношений с НАТО.



"Это говорит о ценности этих партнерств, в которых не каждый партнер обязательно стремится к членству как таковому, но многие страны во всем мире находят большую пользу на встречах с союзниками по НАТО для обсуждения некоторых общих проблем безопасности", - подчеркнула она.



