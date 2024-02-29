



Австрия призывает к деэскалации конфликта Израиля и "Хезболлы"

Министр иностранных дел Австрии призывает Израиль и поддерживаемую Ираном террористическую группировку "Хезболла" в Ливане не допустить эскалации конфликта на нестабильной израильско-ливанской границе и выражает надежду на приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАСом в Газе к началу священного для мусульман месяца Рамадан в марте.



Ближний Восток стал свидетелем достаточно разрушений и жестокости, говорит Александр Шалленберг, выступая после встречи со своим ливанским коллегой в Бейруте.



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"Всех просят не обострять ситуацию, а она всегда обостряется с двух сторон", - говорит он.

