



Австрия обещает арестовать Путина

Австрия как участница Римского статута обязуется арестовать президента России Владимира Путина, если тот посетит страну.



Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на министерство иностранных дел страны.



"Австрия, как и все другие договаривающиеся стороны, обязана сотрудничать с МУС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а лица, разыскиваемые Судом, должны быть арестованы", - сообщили в австрийском МИД.



Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что никто не стоит над законом, в том числе, мировые лидеры.



"Это означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", - подчеркнули в ведомстве.