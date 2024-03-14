



Австрия изгоняет двух дипломатов РФ: в Москве негодуют

В четверг, 14 марта, Австрия объявила о решении выслать двух российских дипломатов.



По данным австрийского МИД, они объявлены персонами нон-грата за действия, "несовместимые с дипломатическим статусом".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



У россиян есть времени до 19 марта, чтобы покинуть страну. Таким образом, начиная с 2020 года, число высланных российских дипломатов из Австрии достигло 11 человек.



В российском посольстве выразили возмущение соответствующим решением, объявив его "политически мотивированным".



"Как и в случае с предыдущими высылками, на этот раз нам не представили никаких доказательств, а тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях", - добавили в посольстве.



В министерстве иностранных дел РФ, в свою очередь, пригрозили "решительной реакцией" со стороны Москвы.