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Австрия изгоняет двух дипломатов РФ: в Москве негодуют
14.03.2024 20:53 Алина Груднева

Австрия изгоняет двух дипломатов РФ: в Москве негодуют

В четверг, 14 марта, Австрия объявила о решении выслать двух российских дипломатов.

По данным австрийского МИД, они объявлены персонами нон-грата за действия, "несовместимые с дипломатическим статусом".

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У россиян есть времени до 19 марта, чтобы покинуть страну. Таким образом, начиная с 2020 года, число высланных российских дипломатов из Австрии достигло 11 человек.

В российском посольстве выразили возмущение соответствующим решением, объявив его  "политически мотивированным".

"Как и в случае с предыдущими высылками, на этот раз нам не представили никаких доказательств, а тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях", - добавили в посольстве.

В министерстве иностранных дел РФ, в свою очередь, пригрозили "решительной реакцией" со стороны Москвы.

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