



Австралия вдвое увеличит свой флот

Во вторник, 20 февраля, Австралия изложила десятилетний план по удвоению своего флота крупных боевых кораблей и увеличению расходов на оборону еще на 7 миллиардов долларов в условиях ускоряющейся гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Согласно плану, Австралия получит военно-морской флот из 26 крупных надводных боевых кораблей по сравнению с 11 сегодня.



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"Это самый большой флот, которым мы будем располагать со времен окончания Второй мировой войны", - сказал министр обороны Ричард Марлес.

Это заявление было сделано после масштабного наращивания огневой мощи соперником - Китаем.



Австралия получит шесть фрегатов класса Hunter, 11 фрегатов общего назначения, три эсминца для ведения воздушной войны и шесть современных надводных кораблей, не требующих экипажа.



По крайней мере, часть флота будет вооружена ракетами "Томагавк", способными наносить удары большой дальности по целям в глубине территории противника, что является важным фактором сдерживания.



Согласно плану, Австралия увеличит расходы на оборону до 2,4 процента от валового внутреннего продукта, что выше двухпроцентного показателя, установленного ее союзниками по НАТО.



Часть кораблей будет построена в Аделаиде, что обеспечит более 3 000 рабочих мест, но для других будут использованы американские верфи, а также еще не определенный проект, который поступит из Испании, Германии, Южной Кореи или Японии.



В 2021 году Австралия объявила о планах приобрести как минимум три атомные подводные лодки американской разработки, отказавшись от многолетнего плана по разработке неатомных подводных лодок во Франции, который уже обошелся в миллиарды долларов.



Подводные лодки класса "Вирджиния" будут оснащены ядерной силовой установкой, но не будут вооружены атомным оружием, а будут нести крылатые ракеты большой дальности. Они представляют собой шаг вперед в развитии потенциала страны.

